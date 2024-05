Bylo jasné, že po obsazení budovy povolá vedení univerzity policii

Univerzitami po celých Spojených státech otřásají propalestinské protesty. Studenti kempují v areálech a požadují konec války v Pásmu Gazy. Jednou z prvních škol, ve kterých studenti na podporu Palestiny demonstrovali, je Kolumbijská univerzita v New Yorku. Právě tam protesty také tento týden eskalovaly: studenti obsadili jednu univerzitní budovu – Hamilton Hall. Zabarikádovali se v ní a přejmenovali ji na Hind’s Hall podle zabité šestileté palestinské holčičky Hind Radžáb. Z budovy je ještě týž den večer vyvedla policie, která v souvislosti s vlnou protestů zakročila v areálu už podruhé. Poprvé vedení univerzity zavolalo policii v půlce dubna – čtyři dny poté, co demonstranti začali stanovat na školním pozemku. Naposledy přitom policisté zasahovali proti studentským protestům na Kolumbijské univerzitě v roce 1968, tehdy kvůli válce ve Vietnamu. „První povolání policie podle mě byla chyba, studenty to jen radikalizovalo,“ říká Barbora Chaloupková, která na Kolumbijské univerzitě studuje a popsala Respektu z místa současné dění.

A jak poté vypadal druhý policejní zásah v noci na středu?