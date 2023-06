Agenti ruské GRU u nás postupovali bez jakýchkoliv skrupulí

Přestali v Česku politici brát úplatky?

Nepřestali.

Posledním velkým odhaleným případem politické korupce byl případ úplatného poslance a hejtmana Davida Ratha, to se psal rok 2012. Proč se tedy od té doby nepodařilo někoho takové znovu chytit?

Nemyslím si, že by se od té doby nepodařilo chytit někoho takhle důležitého. Byli jsme schopni zahájit trestní stíhání náměstků ministrů, radního Prahy a tak dále. Zároveň bych politiky nedémonizoval, myslím si, že berou úplatky ve stejné míře jako představitelé jiných profesí. Ale samozřejmě, pokud jste zvolen politikem a máte možnost spravovat veřejné rozpočty, vytváří to příležitosti pro korupční jednání. I loni jsme takové osoby odhalili.

Jde o případ Dozimetr, zmiňujete ho ve své nové výroční zprávě. Šlo o zatčení politiků a podnikatelů podezřelých z vytvoření zločinecké skupiny zaměřené na braní úplatků a praní špinavých peněz, týkal se ovšem regionálních politiků. Ústřední politickou postavou byl bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček. Takže nešlo o politickou korupci na centrální úrovni…

Nechceme se přít o funkce politiků. Myslíme si, že pražský radní je vysoké postavení. A rád bych řekl, že nehrajeme soutěž „chyť si a obviň co nejvyššího politika“. Takhle nefungujeme a nejsme postavení. Primárně se zaměřujeme na systémovou a rozsáhlou korupci - a tam kde jsme ji schopni detekovat a odhalit, tam ji stíháme a vyšetřujeme. Bez ohledu na to, v jakém oboru společenské činnosti to je.

V čem byl pro vás Dozimetr významný? Odhalil vám o korupci v mocenských patrech něco, co jste do té doby nevěděl?

Pro nás byl zajímavý v několika věcech, a sice, nakolik pachatelé pracovali na tom, aby skryli své jednání kvůli vlastní ochraně; vysoce konspirovali. Kvůli tomu bylo pro nás složité vše zdokumentovat. A dále proto, jak se snažili infiltrovat veřejnou zprávu rozsáhlým a skrytým způsobem i za využití svého postavení ve zvolené funkci a také vytvářením rozsáhlé vlivové sítě, kdy se snažili infiltrovat rovněž bezpečnostní složky.

Co znamená vysoce konspirovat?

Dělali si kontrasledování, snažili se mít zajištěné byty, do kterých by nešlo proniknout, kontroly bezpečí prováděli i v zajištěných místech. Bavili se spolu nepřímo, aby nebylo poznat, o čem mluví. Navazovali na předchozí nejasné hovory, používali různé přezdívky, krycí názvy věcí, lidí i míst.

V Dozimetru bylo loni v červnu zahájeno trestní stíhání celkem třinácti osob mj. pro zvlášť závažný zločin účasti na organizované zločinecké skupině a pro zločiny přijetí úplatku, podplacení a legalizace výnosů z trestné činnosti. Kam jste od té doby postoupili?

Udělali jsme dvě další navazující realizace, probíhá seznámení obviněných s vyšetřovacím spisem. Po jeho ukončení předpokládáme, že bude podán návrh na obžalobu.

Kdy se věc dostane před soud? Dostane se před něj Petr Hlubuček a vůdce skupiny, podnikatel Michal Redl?

Pokud vím, tak oba se seznamují s vyšetřovacím spisem, pak dáme návrh na podání obžaloby a bude na státním zastupitelství, kdy ji podá. Myslím, že bychom to mohli očekávat ještě letos.