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Vladimír Votápek

4napsaných článků

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Putinovy zkušební balonky
Zahraničí6 minut

Putinovy zkušební balonky

Putin se rozhodl přitvrdit v boji s terorem. Vytvoří novou protiteroristickou agenturu a nové ministerstvo pro národnostní a regionální politiku. Šoku z Beslanu ale využije i pro další posílení státní moci. Kreml hodlá napříště jmenovat gubernátory a prezidenty národnostních republik a zrušit jednomandátové volební okruhy, díky kterým se ještě tu a tam dostali do parlamentu opoziční poslanci. Vyhrazuje si i právo udeřit proti terorismu kdekoli – tedy i za hranicemi Ruska.

Vladimír Votápek19. 9. 2004

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