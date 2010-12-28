Redakce
Vladimír Votápek
4napsaných článků
4napsaných článků
Putin se rozhodl přitvrdit v boji s terorem. Vytvoří novou protiteroristickou agenturu a nové ministerstvo pro národnostní a regionální politiku. Šoku z Beslanu ale využije i pro další posílení státní moci. Kreml hodlá napříště jmenovat gubernátory a prezidenty národnostních republik a zrušit jednomandátové volební okruhy, díky kterým se ještě tu a tam dostali do parlamentu opoziční poslanci. Vyhrazuje si i právo udeřit proti terorismu kdekoli – tedy i za hranicemi Ruska.