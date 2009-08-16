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Luboš Dobrovský

33napsaných článků

Autor: Respekt

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Nezodpovědnost zprava zleva
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Nezodpovědnost zprava zleva

Dvanáctého ledna oznámila skupina „pravicových“ fundamentalistů založení nové politické strany s názvem Strana svobodných občanů. Vyjádřila naději, že ji budou volit zejména ti, kdo dosud volili stranu občanských demokratů. Důvod, který pro to budou mít, předpokládají novostraníci, je nespokojenost s malou pravicovostí vedení ODS, zejména pak s jejím předsedou a premiérem české vlády.

Luboš Dobrovský16. 1. 2009
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