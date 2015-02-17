Václav Lídl

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Druhý Minský protokol obsahuje vágní, mnohoznačné i nesplnitelné požadavky
Po 25 letech relativní stability čeká Uzbekistán nepříjemné probuzení
Vůdce čečenských separatistů Doku Umarov je údajně mrtev, ale hrozba teroristických útoků na satanské olympiádě v Soči trvá
Rusko si nemůže Ukrajinu připoutat navždy, říká analytik
Prezident Vladimir Putin omilostnil svého největšího protivníka, ale změny nečekejme
V Uzbekistánu se rozpoutal spor o nástupnictví po prezidentu Islamu Karimovovi
Čeští politici pochválili kritizované prezidentské volby v Ázerbájdžánu
Gruzie se pomalu vzpamatovala z prohrané války s Ruskem, avšak místní politici se dodnes nemohou shodnout na tom, kam by měla země směřovat.
Zápisky z Arménie
Opoziční politik byl odsouzen, ale záhy propuštěn
Liberál Gurijev vycestoval do Francie, bál se zatčení
Turecko možná není tak demokratické, jak si Západ myslel
Ruská opozice ukázala, že je i přes nedávné perzekuce ze strany mocenských struktur stále silná. A Vladimir Putin ukázal, že mu do toho, jak má vládnout, nikdo mluvit nebude.
Litevská prezidentka Dalia Grybauskaite připravuje zemi na předsednictví Rady EU v druhé polovině letošního roku, klíčovým spojencem pro ni bude německá kancléřka Angela Merkelová.
Soudní řízení s populárním ruským blogerem a opozičníkem Alexejem Navalným má za cíl zdiskreditovat nejen jeho, ale i celou ruskou opozici a hodnoty za které bojuje.
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