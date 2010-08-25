Tomáš Škrdlant
6napsaných článků
6napsaných článků
Letošní laureát Ceny Pavla Kouteckého Tomáš Škrdlant připravil speciálně pro Respekt trailer svého oceněného filmu Nevítaní.
O dvacetiletém časosběru příběhů několika „postižených“ dětí je pak autorův článek Příběhy o zavržení a návratu. Více na www.nevitani.info.
Cenu Pavla Kouteckého „za osobitý dokumentaristický počin” jsem dostal za časosběrný dokumentární film NEVÍTANÍ , který zachycuje téměř 20 let ze životů několika dětí, dnes už dospělých lidí, odmítnutých rodinou i společností.