Tomáš Bridle

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Z prvních amerických voleb od skončení studené války vzešli dva nečekaní vítězové. Konzervativnímu komentátorovi Patu Buchananovi dalo v New Hampshire 40% republikánů přednost před úřadujícím prezidentem Georgem Bushem.
Jednou z mnoha zvláštností americké politiky je nepřiměřený význam státu New Hampshire v procesu volby prezidenta Spojených států. New Hampshire je malý stát v nejsevernější části Nové Anglie.
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