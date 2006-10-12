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Tereza Nosálková

13napsaných článků

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Česko odrazilo nájezd šťouralů
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Česko odrazilo nájezd šťouralů

Díky nesouhlasnému dopisu prezidenta Klause jsme se dozvěděli překvapivou věc. Úředníci ministerstva spravedlnosti nedovolili protikorupčním expertům Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) přijet na dohodnutou kontrolu, jestli dostatečně bráníme našim podnikatelům uplácet v mezinárodním obchodě. Na Hradě a v zahraničí to vzbudilo úžas. Justice svůj podtrh na experty zatlouká, seč může, a objasňuje jen to, k čemu je donucena. Jako by potřebovala něco skrýt. Ale co?

Tereza Nosálková18. 12. 2005

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