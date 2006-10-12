Tereza Nosálková
13napsaných článků
13napsaných článků
Prásk, bum, třísk! Je po šesté a na infekčním v pražské nemocnici Na Bulovce mě budí práskání dveří a třískání konvice s čajem. Nastupuje rychlá rota sester, které, jak všichni víme, „toho maj moc a nemaj to v tom českým zdravotnictví lehký“.
Šestadvacetiletý student Mladen Grebo narozený v srbském Bělehraděje člověk, kterého by velká část Čechů nechtěla za souseda. Aspoň teoreticky určitě: Žít vedle lidí ze zemí bývalé Jugoslávie je tu podle sociologických dat jedno z nejméně populárních sousedství. Příběh rodiny Grebů je v tomto světle zajímavý dvojnásob.
V českých restauracích a cukrárnách „zuří“ nečekaný konkurenční boj. Zasloužila se o něj náhoda a také starý recept, který si před časem do Česka přivezli přistěhovalci z východu. Celé to je příběh pohádkového úspěchu cizinců v Česku a má jméno medovník.
Díky nesouhlasnému dopisu prezidenta Klause jsme se dozvěděli překvapivou věc. Úředníci ministerstva spravedlnosti nedovolili protikorupčním expertům Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) přijet na dohodnutou kontrolu, jestli dostatečně bráníme našim podnikatelům uplácet v mezinárodním obchodě. Na Hradě a v zahraničí to vzbudilo úžas. Justice svůj podtrh na experty zatlouká, seč může, a objasňuje jen to, k čemu je donucena. Jako by potřebovala něco skrýt. Ale co?