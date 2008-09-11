Slavenka Drakulič

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Když se o mé vlasti zmiňují světová média, obvykle to – pokud nejde o sport – nevěští nic dobrého. Naposledy, když v centru Záhřebu vybuchlo auto. Stalo se to několik metrů od budovy parlamentu.
Předtím vypadal jako romantický básník s dlouhými, prošedivělými vlasy, nosil tmavé obleky a motýlka a jeho velkorysý styl dělal na lidi dojem, zvláště na ženy. Ale to bylo dávno, tehdy se ještě jmenoval doktor Radovan Karadžić.
Slavenka Drakulićová (1949) je spisovatelka a novinářka. Žije ve Stockholmu a v Záhřebu.
Představte si, že třeba v Německu se po volbách sejde nový spolkový parlament. Dále si představte, že jeden z poslanců stojí před soudem – obžalován z válečných zločinů na civilním obyvatelstvu.
Ach, jak jednoduché je být morální, když jste zdravý! To byla má první myšlenka, když jsem slyšela o holandském programu a o pobouření, které vyvolal zápas na život a na smrt o jedinou ledvinu.
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