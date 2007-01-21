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Robert Schuster

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Merkelová staví tým
Zahraničí6 minut

Merkelová staví tým

Říká se, že kancelář šéfa německé vlády v centru Berlína, která se rozkládá na ploše 145 metrů čtverečních, patří k největším premiérským úřadovnám v Evropské unii. Přesně měsíc po předčasných volbách do Spolkového sněmu se zdá téměř jisté, že se do ní nastěhuje šéfka konzervativců Angela Merkelová. Jako první kancléřka v německé historii povede velkou koalici křesťanských a sociálních demokratů.
Předcházel tomu více než třítýdenní zápas se sociálními demokraty, kteří nechtěli vzhledem k těsnému rozdílu hlasů uznat její kancléřský nárok. Co je však důležitější: dosud není vůbec jasné, o jaký program se bude vláda CDU/CSU a SPD opírat. Je rovněž otázkou, jak se Merkelová vyrovná se zvláštními zákonitostmi, které s sebou spolupráce dvou největších stran v zemi přináší.

Robert Schuster16. 10. 2005
Na hraně ústavy
Zahraničí3 minuty

Na hraně ústavy

Jak změnit nebo volbami potvrdit vládu během jejího mandátu? V Německu je to složité, jak ukázal minulý týden. V pátek vyslovil Spolkový sněm nedůvěru kancléři Gerhardu Schröderovi. Schröder, který hlasování sám inicioval, chce dosáhnout vypsání předčasných voleb a získat tak nový mandát pro své reformní plány. Německá ústava staví předčasnému ukončení funkčního období parlamentu do cesty řadu překážek a neumožňuje například, aby poslanci sami rozhodli o zkrácení funkčního období. Podle ústavy proto nyní musí uplynout třítýdenní lhůta, během níž se mohou poslanci teoreticky pokusit zvolit kancléřem někoho jiného. Pokud se to nepodaří, může spolkový prezident Horst Köhler parlament rozpustit a vypsat předčasné volby, které by se pak konaly 18. září.

Robert Schuster3. 7. 2005
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