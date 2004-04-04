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Redakce

Radim Klekner

9napsaných článků

Všechny publikované články

Castro vytáhl proti internetu
Zahraničí3 minuty

Castro vytáhl proti internetu

Režimu Fidela Castra by asi nevadilo, kdyby se internet používal jenom k diskusím třeba o počasí. Protože ale slouží i jako aréna těm, kteří se snaží bojovat proti komunistickému skanzenu na Kubě, rozhodl se uživatelům znepříjemnit život. Havana vydala výnos, vstupující v platnost tuto sobotu, na jehož základě bude mít napříště přístup na internet pouze úzká skupina Kubánců. Konkrétně novináři, lékaři a někteří státní zaměstnanci. Ti se budou moci i nadále připojovat ze svého domova, a to za sazby v pesech, jakkoli k dispozici budou mít pouze státními orgány náležitě vyselektované stránky.

Radim Klekner18. 1. 2004
Déšť a kroky žen v Kábulu
Zahraničí6 minut

Déšť a kroky žen v Kábulu

„Přichází déšť a květiny vyrůstají z mého těla,“ řekl Sibghatulláh Mudžaddadí, předseda Velké džirgy, zasedání pěti stovek kmenových vůdců a duchovních, kteří první lednový víkend schválili novou afghánskou ústavu. K veršům předseda sáhl, aby vyjádřil, jak se mu ulevilo. Po dekádě sovětské okupace, třech letech agónie komunistického režimu, dalších třech letech urputných bojů o moc mezi mudžahedíny, pětiletce hrůzovlády fundamentalistických tálibánů a dvouletí demokracie pod dohledem Američanů získala jeho země zákonný rámec, na kterém může stavět svou budoucnost.

Radim Klekner11. 1. 2004
Ticho na Srí Lance
Zahraničí6 minut

Ticho na Srí Lance

Srí Lance hrozí, že přijde o čtyři a půl miliardy dolarů určené pro rekonstrukci válkou zničené země, které na příští tři roky přislíbili účastníci mezinárodní dárcovské konference konané v červnu v Tokiu. Po 4. listopadu, kdy hlava státu Čandrika Kumaratungová využila návštěvy premiéra Ranila Vikremasingha ve Washingtonu, vyhlásila výjimečný stav a převzala ministerstva obrany, vnitra a informací, se oba tito lídři sešli už pětkrát, ale k urovnání jejich sporu to nevedlo. Vikremasinghe, vůdce Sjednocené národní strany (UNP), se nadále chce dohodnout s tamilskými povstalci na posílení autonomie jejich území a ukončit tak násilí, které vypuklo před dvaceti lety a dosud si vyžádalo 65 tisíc životů. Kumaratungová, předsedkyně Strany svobody (SLFP), podobný krok odmítá. Podle ní to znamená přílišné ústupky.

Radim Klekner28. 12. 2003

Redakce Respektu

Erik Tabery

Erik Tabery

šéfredaktor

Tomáš Brolík

Tomáš Brolík

zástupce šéfredaktora

Ondřej Kundra

Ondřej Kundra

zástupce šéfredaktora

Marek Švehla

Marek Švehla

vedoucí rubriky Komentáře

Martin Kontra

Martin Kontra

editor

Pavel Kroulík

Pavel Kroulík

editor webu

Ivan Lamper

Ivan Lamper

editor

Naďa Buchtová

Naďa Buchtová

redaktorka vydání

Kateřina Mázdrová

Kateřina Mázdrová

vedoucí vydání

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