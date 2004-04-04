Radim Klekner
9napsaných článků
9napsaných článků
Režimu Fidela Castra by asi nevadilo, kdyby se internet používal jenom k diskusím třeba o počasí. Protože ale slouží i jako aréna těm, kteří se snaží bojovat proti komunistickému skanzenu na Kubě, rozhodl se uživatelům znepříjemnit život. Havana vydala výnos, vstupující v platnost tuto sobotu, na jehož základě bude mít napříště přístup na internet pouze úzká skupina Kubánců. Konkrétně novináři, lékaři a někteří státní zaměstnanci. Ti se budou moci i nadále připojovat ze svého domova, a to za sazby v pesech, jakkoli k dispozici budou mít pouze státními orgány náležitě vyselektované stránky.
„Přichází déšť a květiny vyrůstají z mého těla,“ řekl Sibghatulláh Mudžaddadí, předseda Velké džirgy, zasedání pěti stovek kmenových vůdců a duchovních, kteří první lednový víkend schválili novou afghánskou ústavu. K veršům předseda sáhl, aby vyjádřil, jak se mu ulevilo. Po dekádě sovětské okupace, třech letech agónie komunistického režimu, dalších třech letech urputných bojů o moc mezi mudžahedíny, pětiletce hrůzovlády fundamentalistických tálibánů a dvouletí demokracie pod dohledem Američanů získala jeho země zákonný rámec, na kterém může stavět svou budoucnost.
Srí Lance hrozí, že přijde o čtyři a půl miliardy dolarů určené pro rekonstrukci válkou zničené země, které na příští tři roky přislíbili účastníci mezinárodní dárcovské konference konané v červnu v Tokiu. Po 4. listopadu, kdy hlava státu Čandrika Kumaratungová využila návštěvy premiéra Ranila Vikremasingha ve Washingtonu, vyhlásila výjimečný stav a převzala ministerstva obrany, vnitra a informací, se oba tito lídři sešli už pětkrát, ale k urovnání jejich sporu to nevedlo. Vikremasinghe, vůdce Sjednocené národní strany (UNP), se nadále chce dohodnout s tamilskými povstalci na posílení autonomie jejich území a ukončit tak násilí, které vypuklo před dvaceti lety a dosud si vyžádalo 65 tisíc životů. Kumaratungová, předsedkyně Strany svobody (SLFP), podobný krok odmítá. Podle ní to znamená přílišné ústupky.