Přemysl Martínek
37napsaných článků
37napsaných článků
Distribuce filmů v Česku zaznamenává zásadní změny k lepšímu. Diváci se mohou radovat. Hollywoodští distributoři ve snaze bránit se pirátským kopiím svých filmů uvádějí v České republice premiéry takřka ve stejný den jako v jiných částech světa.
Domácímu filmovému trhu neprospěje ochrana proti konkurenci zvenčí, ale podpora domácí tvorby. Nejde o to, aby se filmovnictví znovu znárodňovalo, nýbrž o to, aby se udržela kontinuita a kulturní identita filmové tvorby.
Čeští filmoví tvůrci si už léta stěžují, že ve srovnání s evropskými kolegy tvoří svá díla v nuzných podmínkách. Provinčních filmů, které oslovují vkus místního většinového diváka, je dost, ale filmaři mají i smělejší ambice – točit zajímavá díla, schopná uspět ve světové konkurenci.
Je jen málo historických událostí, o kterých se neustále dokola točí filmy, druhá světová válka jim ale bezesporu kraluje. Diváci si zvykli v ní nacházet dramata a různá morální poselství a její filmová zpracování také tradičně provázejí nekonečné spory nad ideologickým vyzněním a historickou věrností. Minulý týden přišlo do českých kin další z „válečných“ děl – německý snímek Napola. Někoho možná osloví melodramatický příběh z prostředí nacistického školství, daleko spíš je ale film důkazem toho, že válečné téma se v poslední době proměnilo v tvůrčí past.