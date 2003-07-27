Petra Mahdalíková
4napsaných článků
4napsaných článků
Reforma veřejných financí – lék, který má zabránit tomu, aby se země dostala do vážné ekonomické a sociální krize – má nepříjemné vedlejší účinky. Vláda nedokázala ušetřit dost peněz v povinných výdajích, jako jsou penze, důchody, sociální dávky či nemocenská, a tak musí hledat jinde. Škrtá přitom i výdaje, které by mohly přispět k růstu a prosperitě: peníze na vědu a školství, tedy investice do lidského vzdělání. Ministři stále hledají v rozpočtu na příští rok úspory za 20 miliard korun, jednají o nich znovu toto pondělí. Vláda se zatím neshodla na „nedotknutelných“ prioritách, takže škrty ve vědě a školství jsou stále ve hře. Vicepremiér Petr Mareš (US) tvrdí, že pokud vědci skutečně přijdou o peníze, hodlá podat demisi.