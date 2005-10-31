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Petra Červená

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Dlouhá cesta k odpovědnosti
Zahraničí6 minut

Dlouhá cesta k odpovědnosti

Ač se to nezdá, i Číňanům přibývají některá ze základních lidských práv. Od září loňského roku se mohou svobodně ženit a vdávat, od října samostatně žádat o cestovní pas a od letošního roku také kupovat a prodávat byty. Zdánlivá samozřejmost, ale až do té doby museli ve všech zmíněných případech žádat o povolení pracovní jednotku tan-wej. Systém, který od vítězství Mao Ce-tungových komunistů v roce 1949 veškeré městské obyvatelstvo organizoval do pracovních jednotek tan-wej, se však pod vlivem ekonomických i společenských změn postupně rozpadá. Mnoho lidí se však místo radosti z nabytých svobod trápí ztrátou „železné misky rýže“ – sociálních jistot, které členství v tan-wej přinášelo.

Petra Červená8. 8. 2004

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