Petr Němec
5napsaných článků
5napsaných článků
Kdo se může stát advokátem dle advokátní komory? Jen děti advokátů a bohatí? Česká advokacie má jedno tajemství. Týká se výchovy nových advokátů. Ta naprosto selhává a stala se jen krycím názvem pro využívání levné pracovní síly, která místo peněz dostává údajnou "praxi".
Neberme peníze policii a justici. Stejně jako zadlužení může být dobré, když je investicí s budoucím ziskem, může být nerozumný škrt budoucí ztrátou. Ze státního rozpočtu se dle odhadů rozkrade 100 mld. ročně. Rozpočet Ministerstva vnitra je 53 mld. Co kdyby se podařilo za pár miliard policii navíc, a to určených přímo na boj s korupcí, snížit rozkrádání ze státní kasy jen o 10 %? Já v tom vidím zisk.
CouchSurfing není jen způsob, jak při cestování nevydat za ubytování ani korunu. Je to především možnost, jak skutečně poznat dané místo a obyvatele. Způsob, jak skutečně objevovat svět a jak si odnést z cestování nejen fotky a "turistické" zážitky, ale opravdové vzpomínky a pocit, že jste tam chvíli žili. Je to také šance, jak otevřít svůj byt světu a nechat se chvíli unášet cizinou, aniž někam cestujete.