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Redakce

Petr Němec

5napsaných článků

Všechny publikované články

Jistě, pane premiére
Nenechte si ujít1 minuta

Jistě, pane premiére

Neberme peníze policii a justici. Stejně jako zadlužení může být dobré, když je investicí s budoucím ziskem, může být nerozumný škrt budoucí ztrátou. Ze státního rozpočtu se dle odhadů rozkrade 100 mld. ročně. Rozpočet Ministerstva vnitra je 53 mld. Co kdyby se podařilo za pár miliard policii navíc, a to určených přímo na boj s korupcí, snížit rozkrádání ze státní kasy jen o 10 %? Já v tom vidím zisk.

Petr Němec7. 8. 2011
Poznej svět z gauče
Nenechte si ujít1 minuta

Poznej svět z gauče

CouchSurfing není jen způsob, jak při cestování nevydat za ubytování ani korunu. Je to především možnost, jak skutečně poznat dané místo a obyvatele. Způsob, jak skutečně objevovat svět a jak si odnést z cestování nejen fotky a "turistické" zážitky, ale opravdové vzpomínky a pocit, že jste tam chvíli žili. Je to také šance, jak otevřít svůj byt světu a nechat se chvíli unášet cizinou, aniž někam cestujete.

Petr Němec7. 7. 2011

Redakce Respektu

Erik Tabery

Erik Tabery

šéfredaktor

Tomáš Brolík

Tomáš Brolík

zástupce šéfredaktora

Ondřej Kundra

Ondřej Kundra

zástupce šéfredaktora

Marek Švehla

Marek Švehla

vedoucí rubriky Komentáře

Martin Kontra

Martin Kontra

editor

Pavel Kroulík

Pavel Kroulík

editor webu

Ivan Lamper

Ivan Lamper

editor

Naďa Buchtová

Naďa Buchtová

redaktorka vydání

Kateřina Mázdrová

Kateřina Mázdrová

vedoucí vydání

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