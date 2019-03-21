Respekt hub
12 článků
Respekt21. 3. 2019
Cyber security aneb Proč jsme v digitálním věku nazí
Respekt5. 5. 2014
Respekt hub8 minut
Hra o trůny zná svého vítěze
Magazín Time ho označil za amerického Tolkiena a zařadil ho v roce 2011 mezi sto nejvlivnějších lidí světa. Jeho stěžejního literárního díla se prodalo na 15 milionů výtisků. Televizní adaptace si podmanila miliony diváků a je druhým nejsledovanějším seriálem v historii HBO.
Michal Ischia29. 3. 2013
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Vzdělávání jako téma na první stranu? Kdo by to řekl
Tomáš Feřtek27. 11. 2012
Respekt hub4 minuty
Vše při starém
Co výměna vládců v Číně znamená pro obyčejného Evropana nebo Američana?
Martin Kříž13. 11. 2012
Respekt hub5 minut
Stará média v pasti sebeiluze vlastní nepostradatelnosti
Patrick Zandl8. 11. 2012