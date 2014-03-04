Martin Malý

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O seriálu, který se rozpadl do chatrné vztahovky. Spoiler
Jak zranitelný je váš internet
Útoky typu DDoS jsou běžnou součástí digitálního světa, spolehlivá ochrana neexistuje
Největší e-útok ukázal, jak moc jsme zranitelní
Výrobci hledají cesty, jak změnit tablet či chytrý telefon v plnohodnotný počítač
Generace nadšenců, která vyrostla na prvních stolních počítačích, nemá následovníky. Změnit to má Raspberry Pi.
Internet se potýká s nedostatkem „směrovacích čísel“
Zaměstnancům už není nutné pořizovat drahou výpočetní techniku
Nelegálnímu kopírování nejde zabránit, ale lze jej využít
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