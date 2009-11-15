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Petr Fischer

56napsaných článků

Fischer Autor: Respekt

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Mirek T. learns how to govern
Respekt in English8 minut

Mirek T. learns how to govern

There is little potential for reform in the Czech Republic, PM Mirek Topolánek plaintively asserted some time ago in explaining why he had taken to describing the public-finance reform as a preliminary "reform step zero." But when the PM was defending this key government project in the lower house last week, he said Czechs ― reportedly some 80% of them ― are insisting on reform, because they are fed up with the way public finance is wasted.

Kdy přestat utrácet
5 minut

Kdy přestat utrácet

Česko dostalo vynadáno, protože neuhlídalo rozpočtový deficit v mezích, které Unii slíbilo. Nedržíme slovo. Místo tří procent a tří desetin hrubého domácího produktu se schodek vyšplhá až ke čtyřem procentům. Český ministr financí Miroslav Kalousek kritiku přijal a v televizi vysvětlil, že za větším schodkem stojí přehnané předvolební sliby a špatné hospodaření minulých vlád. V tom má nepochybně pravdu a je dobře, že to připomněl. Jen mohlo padnout slovo i o tom, že v té předchozí vládě seděli i lidovci a že na předvolebním servírování peněžních darů voličům se podílely všechny strany – ČSSD, ODS, KDU-ČSL i komunisté.

Petr Fischer15. 7. 2007
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Erik Tabery

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Tomáš Brolík

zástupce šéfredaktora

Ondřej Kundra

Ondřej Kundra

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Marek Švehla

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Martin Kontra

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Pavel Kroulík

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Ivan Lamper

Ivan Lamper

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Kateřina Mázdrová

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