Petr Behenský

8napsaných článků
V jednom ze svých článků jsem se zaobíral nesmyslným právním předpisem o umísťování čísel popisných a orientačních...
V německých městech a větších vesnicích není pomalu ulice, kde by člověk nenarazil na automat s cigaretami.
Vstoupil jsem do Strany zelených v dubnu 2006. Je to moje první politické zapojení a mám k němu, alespoň se domnívám, dobrý důvod.
Ústavní zákon ČR sice odsuzuje komunistický režim jako zavrženíhodný a zároveň vyjmenovává všechny jeho zločiny, ale kdo si dnes doma čte ústavu?!
Střet zájmů zastupitelů, majetek poslanců a senátorů, etické kodexy, radniční noviny bez cenzury, veřejné zakázky – to vše lze sledovat na webové stránce www.bezkorupce.cz.
Zkratka SETI pochází z anglického „Search for Extraterrestrial Intelligence“, tedy „hledání mimozemské inteligence“.
Kdepak, básníci ještě nevymřeli! Pravda, uživit se poezií je dnes takřka nemožné. S tím však žádný z novodobých básníků ani nepočítá.
Ve všední dny se probouzím před sedmou, to když vstává moje žena, aby se vypravila do práce.
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