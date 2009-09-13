Peter Singer
33napsaných článků
33napsaných článků
Objíždím v současnosti USA, abych propagoval svou novou knihu The Life You Can Save (Život, který můžete zachránit) s podtitulem Jak se dnes přičinit o ukončení světové chudoby, a setkávám se často s dotazem, zda není nevhodná doba na výzvy vůči movitým lidem, aby zesílili snahy o potlačení chudoby v jiných zemích.
Vysoká volební účast v Austrálii není náhodná. Když se ve 20. letech minulého století dostavilo k urnám méně než 60 % voličů, uzákonil parlament povinné hlasování. A přestože se poté střídaly u moci nejrůznější vlády, neobjevila se žádná vážná snaha tento zákon, který podporuje přibližně 70 % obyvatel, zase zrušit.