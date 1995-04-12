Oldřich Babický
4napsaných článků
4napsaných článků
Houpačku trochu nelogicky uvedenou do pohybu připomínají v posledních týdnech ceny na pražské burze. Index PX 50, který byl začátkem října v dobré formě, postupně ztrácel svou kondici a od listopadu jako by o sebe přestal dbát vůbec.
Index PX 50 roste, předpovědi pro podzim jsou optimistické. Kapitálový trh má v těchto dnech nejširší úsměv za poslední měsíce a nálada se dále vylepšuje. Není to přitom tak dávno, kdy těžce nemocný index mnozí ukládali do rakve a pomalu se chystali zatloukat víko.