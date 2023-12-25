Michal Černý

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Vědci se pomocí umělé inteligence snaží rozluštit „řeč“ vorvaňů – a pak možná i dalších zvířecích druhů
Jak fungují a na co narážejí modely, které ukazují potíže lidstva v oteplujícím se světě
Vědci hledají způsob, jak nahradit přerušené spojení mezi mozkem a vnějším světem. Chtějí tak pomoci postiženým lidem.
Proč vědci pěstují části tělesných orgánů v laboratoři a jaké otázky to vyvolává
Chytré stroje mohou brzy zabíjet, ačkoli mechanismům jejich rozhodování zatím nerozumíme
Dají se povahové vlastnosti člověka vyčíst z jeho hlasu? Umělá inteligence to dokáže – ne však neomylně.
Inteligenci počítačů už měřit dovedeme, ale vždy jen v úzké oblasti. Vznikne někdy stroj všestranně nadaný, s vlastními smysly a tělem?
Senzory na kůži, aplikace v telefonu, chytré náplasti. Nositelná elektronika nabízí trvalý lékařský dozor, pomáhá i nevidomým. Přesto zaostává za očekáváním.
Civilizace produkuje obrovské množství dat. Jak je zachovat pro budoucnost?
Moderní technologie nahlížejí do našich příbytků, sledují nás v autě, při sportu i odpočinku. Klíče ke svému soukromí jim však většinou odevzdáváme dobrovolně.
Jednoduchá analýza krve může prozradit, zda je v těle zhoubný nádor
Medvědi, netopýři, dokonce i hmyz – ti všichni mohou zkoumat své okolí a dělit se o poznatky na zvířecím „Facebooku“. Existuje dokonce plán propojit živočichy přes Mezinárodní kosmickou stanici.
Trojrozměrné tiskárny si začínají hledat cestu do kuchyní
Stále více lidí oznamuje na internetu svoji polohu. Co nám to přináší a jaká jsou rizika?
V laboratořích IBM vzniká umělý mozek, který se údajně vyrovná kočičímu
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