Martin Ryšavý
6napsaných článků
6napsaných článků
"Bylo mi sedm let a nalezlo do mne hrozně moc strachu. Jakéhosi metafyzického, prazákladního strachu," píše srbský židovský spisovatel Danilo Kiš (1935-1989), když ve svém Stručném vlastním životopise vzpomíná na dětství prožité v národnostně různorodém prostředí Vojvodiny, na příbuzné, kteří zahynuli v Osvětimi, a na pogromy, jejichž byl očitým svědkem.
Daniele Hodrové (1946) vyšla nedávno v nakladatelství KPL knížka nazvaná Místa s tajemstvím s podtitulem Kapitoly z literární topologie. Jedná se o souborné vydání literárně teoretických statí, z nichž většina byla otištěna během posledních pěti let v různých časopisech.