Redakce
Martin Ehl, Hospodářské noviny
11napsaných článků
11napsaných článků
Jeden z jihoamerických diplomatů v Mexico City si novinářům postěžoval: "Je to nefér. Každý ví o množství drog, které projde přes Mexiko do Spojených států, ale Mexiko představuje pro USA druhý či třetí největší trh a se zákazníkem se přece nezachází špatně.
Když španělští královští kartografové vytyčovali v sedmnáctém a osmnáctém století hranice mezi místokrálovstvími Peru a Nová Granada, netušili, že území pokryté džunglí na svazích Kordiller klesajících k Amazonce se stane předmětem několika pohraničních válek.