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Marcel Grün

10napsaných článků

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K planetě bohů i fantastů
Civilizace6 minut

K planetě bohů i fantastů

Mars – z hlediska vesmíru zcela nevýznamné těleso, ale z pohledu pozemšťanů je tomu jinak. Tato planeta sehrála již mnohokrát důležitou roli ve vývoji lidské civilizace a ta nejdůležitější ji, doufejme, ještě čeká.Počátek lze hledat v kolébce civilizace na soutoku Eufratu a Tigridu, kde Sumerové před pěti tisíciletími začali soustavně pozorovat dění na obloze.
Hvězdy a planety tu byly považovány za živé bohy. Kněží jim v chrámech přinášeli oběti, zpívali oslavné hymny – a hlavně je pozorovali a vše zapisovali do klínopisných tabulek. Tady lze najít kořeny paralely „jak nahoře, tak i dole“, jež vedla ke vzniku astrologie. Planet tehdy bylo známo sedm a počítaly se k nim i Slunce a Měsíc (ale nikoli Země). Každé se přisuzovala jiná povaha.

Marcel Grün10. 8. 2003

Redakce Respektu

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Tomáš Brolík

Tomáš Brolík

zástupce šéfredaktora

Ondřej Kundra

Ondřej Kundra

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Martin Kontra

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Pavel Kroulík

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