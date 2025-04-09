Lukáš Marvan
5napsaných článků
5napsaných článků
Je známo, že Svaz československo-sovětského přátelství byl až do loňského listopadu více kamarádem brežněvovské linie, která dosadila a spolehlivě udržela u moci naši bývalou vrchnost, než Gorbačovovy perestrojky, na niž v tomto směru už tolik spolehnutí nebylo.
"V noci na včerejšek se uskutečnila v Praze bezpečnostní akce. 78 příslušníků VB a jejich kolegové z kriminální služby si 'posvítili' na neblaze proslulou vinárnu Narcis. Výsledkem bylo 15 předvedených osob, stíhaných především pro příživnictví, útok na veřejného činitele a podobně."