Luboš Kropáček

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V neděli 16.února byl střelou odpálenou z izraelského vrtulníku při útoku na konvoj vozidel libanonské šíitské organizace Hizballáh usmrcen její generální tajemník šejch Abbás Músáví spolu se ženou a šestiletým synem.
V sobotu 11.ledna se alžírský prezident Šadlí Bendžedíd zničehonic objevil uprostřed televizního deníku a oznámil, že již před týdnem rozpustil parlament a že nyní podává demisi.
Alžírský prezident Šadlí Bendžedíd vyhlásil 5.června výjimečný stav a později pověřil ministra zahraničí sestavením nové vlády.
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