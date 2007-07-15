Libor Dvořák
8napsaných článků
8napsaných článků
Kyrgyzské revoluční události připadly osudovou shodou okolností téměř přesně na datum dvacátého výročí nástupu posledního generálního tajemníka ÚV KSSS Michaila Gorbačova k moci (11. 3. 1985). Právě on stál u zrodu nové garnitury tehdy sovětských vůdců, z nichž zejména ve Střední Asii zůstávají u moci téměř všichni. Sovětská realita poloviny 80. let měla ovšem k dispozici jen velmi malý rejstřík možností, kým by nahradila gerontokratickou partajně-státní politickou špičku. Nesmíme přitom zapomenout, že ve zmíněném roce 1985 nikoho ani nenapadlo, že o pouhých šest let později už žádná sovětská partajně-státní politická špička nebude existovat – především proto, že nebude existovat ani Sovětský svaz.