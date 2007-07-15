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Libor Dvořák

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Akajev aneb Zrod despoty
Politika8 minut

Akajev aneb Zrod despoty

Kyrgyzské revoluční události připadly osudovou shodou okolností téměř přesně na datum dvacátého výročí nástupu posledního generálního tajemníka ÚV KSSS Michaila Gorbačova k moci (11. 3. 1985). Právě on stál u zrodu nové garnitury tehdy sovětských vůdců, z nichž zejména ve Střední Asii zůstávají u moci téměř všichni. Sovětská realita poloviny 80. let měla ovšem k dispozici jen velmi malý rejstřík možností, kým by nahradila gerontokratickou partajně-státní politickou špičku. Nesmíme přitom zapomenout, že ve zmíněném roce 1985 nikoho ani nenapadlo, že o pouhých šest let později už žádná sovětská partajně-státní politická špička nebude existovat – především proto, že nebude existovat ani Sovětský svaz.

Libor Dvořák28. 3. 2005

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Ondřej Kundra

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