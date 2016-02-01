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TV Barrandov sbírá publikum, které ztratilo naději
Filmový kritik a recenzent Kamil Fila vybral pět filmů, které ho v roce 2015 nejvíce zaujaly.
Sedmý díl Hvězdných válek není jen opakováním toho nejlepšího z původní série
Most špionů je skvostně natočené drama o studené válce
Woody Allen nám odpověděl na mnoho otázek, jež jsme se neodvážili položit
Gangster Ka: Afričan je pravděpodobně vůbec nejlepší česká gangsterka, tvrdí filmový kritik Kamil Fila, kterého ale zarazily na filmu dva momenty.
V gangsterce Black Mass se Johnny Depp přerodil do nové podoby
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