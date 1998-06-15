Josef Janda

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Maurice Nadeau, první historik surrealismu, nikdy nebyl členem surrealistické skupiny, ale hnutí jeho vrstevníků jej přitahovalo a zaujatě je sledoval. Ve své knize líčí vývoj surrealismu od samých počátků až do druhé světové války.
Se surrealismem je to těžké. Vždy, když se zdá, že se již konečně podařilo pochovat jeho mrtvolu, vynoří se znenáhla jako neobyčejně čilý nebožtík, aby nadále pokračoval ve své cestě.
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