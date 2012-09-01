Jonáš Hájek

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Národ, vlast, nezapomeneme. Tato a podobná slova bylo lze slyšet v uplynulých týdnech. Mít ještě jednoho takového odcházejícího státníka, vypadalo by to stejně. Kýč je v zaměnitelnosti.
Autor nemá literární kánony zrovna v lásce, ale tentokrát dělá výjimku. Jméno světoznámé knihy, kterou si nedávno přečetl, si však čtenáři musí dosadit sami.
Druhá básnická sbírka Viktora Špačka Co drží Nizozemí patří do sféry nenahraditelnosti lyriky. Špaček ve svých textech odhazuje přítěž veškerých jistot, aby se obnažený a zranitelný vydal na průzkum zářivkového bezčasí.
Není to tak dávno, co mě strhnul román Jaroslava Havlíčka Neviditelný.
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