Jiří Suk
32napsaných článků
32napsaných článků
Dokola posloucháme, že se nevyrovnáváme s komunistickou minulostí. Pravdě se víc podobá, že se snažíme, ale moc nám to nejde. Točíme se v kruhu morální frustrace: KSČ byla před 16 lety prohlášena za zločinnou a zavrženíhodnou, a ona tu nadále působí; a český byznys je prošpikován bývalými „kádry“.
Mediální doba a nadbytek informací výrazně změní historické pojetí skutečnosti, které bude konkrétnější, fragmentární a kaleidoskopické. Dějiny se rozejdou s abstraktním učeným jazykem a s vysvětlováním roztříštěných jevů pomocí hlubokých historických zákonitostí.