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Jiří Sládek

13napsaných článků

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Dál, než chtěl Fortuyn
Zahraničí5 minut

Dál, než chtěl Fortuyn

Nelegální utečenci pobývající v Nizozemsku znejistěli. Dolní komora parlamentu v polovině února rozhodla, že 26 tisíc neúspěšných žadatelů o azyl musí v průběhu příštích tří let zemi opustit. Mnozí z nich přitom žili v Nizozemsku dlouhá léta. Amnestie se dočká zřejmě pouze 2300 uchazečů. Dosud žádná evropská země nepřijala tak razantní opatření. Nizozemská vláda současně popřela předchozí vlastní sliby a schválila tvrdá opatření omezující přístup pracovních sil z nových členských zemí Evropské unie. Co je oběma krokům společné?

Jiří Sládek29. 2. 2004

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