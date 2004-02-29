Redakce
Jiří Sládek
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13napsaných článků
Nelegální utečenci pobývající v Nizozemsku znejistěli. Dolní komora parlamentu v polovině února rozhodla, že 26 tisíc neúspěšných žadatelů o azyl musí v průběhu příštích tří let zemi opustit. Mnozí z nich přitom žili v Nizozemsku dlouhá léta. Amnestie se dočká zřejmě pouze 2300 uchazečů. Dosud žádná evropská země nepřijala tak razantní opatření. Nizozemská vláda současně popřela předchozí vlastní sliby a schválila tvrdá opatření omezující přístup pracovních sil z nových členských zemí Evropské unie. Co je oběma krokům společné?