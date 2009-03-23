Jiří Skoupý
13napsaných článků
13napsaných článků
Toto úterý přinese dva velmi důležité momenty pro Spojené státy americké. Senát bude hlasovat o své verzi opatření na podporu americké ekonomiky, tentýž den plánuje ministr financí Geithner oznámit, jak Obamova administrativa naloží se zbývajícími 350 miliardami dolarů z programu TARP.
V úterý v poledne skončila osmiletá vláda George Bushe mladšího. V záplavě článků a analýz týkajících se nastupující administrativy Baracka Obamy není na škodu ohlédnout se zpět za působením jeho republikánského předchůdce.