Jaroslav Veis
8napsaných článků
8napsaných článků
Nigel Chapman (50) je ředitelem BBC World Service, považované za nejvýznamnější a nejrespektovanější mediální organizaci, která se zabývá celosvětově rozhlasovým, televizním a internetovým vysíláním. Pro BBC pracuje od roku 1977.
Michal Anděl (59) vystudoval navzdory nepřízni bývalého režimu všeobecné lékařství (koncem 60. let se aktivně účastnil studentského hnutí) a v roce 1981 se stal šéfem jednotky intenzivní metabolické péče v pražském IKEM. Po roce 1989 mohl začít působit také na Karlově univerzitě, na níž byl v roce 1992 jmenován profesorem. Patnáct let stojí v čele II. interní kliniky na Vinohradech, šest let byl děkanem 3. Lékařské fakulty UK, dnes je jejím proděkanem pro vědecký výzkum. V letech 1992–2000 byl členem Rady vlády ČR pro výzkum a vývoj, dosud je členem její Komise pro živou přírodu. V příštích volbách kandiduje na funkci rektora Univerzity Karlovy. Michal Anděl je ženatý, má dvě děti.
Přes třicet let působil v americkém Senátu (z toho patnáct let jako předseda zahraniční komise), více než půl století patřil k nejznámějším americkým státníkům. Před dvěma lety mu Bill Clinton udělil Medaili svobody, nejvyšší vyznamenání, které může americký prezident udělit civilistovi.