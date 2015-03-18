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Jaroslav Veis

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Vědomí, že už to takhle dál nejde
Rozhovor16 minut

Vědomí, že už to takhle dál nejde

Michal Anděl (59) vystudoval navzdory nepřízni bývalého režimu všeobecné lékařství (koncem 60. let se aktivně účastnil studentského hnutí) a v roce 1981 se stal šéfem jednotky intenzivní metabolické péče v pražském IKEM. Po roce 1989 mohl začít působit také na Karlově univerzitě, na níž byl v roce 1992 jmenován profesorem. Patnáct let stojí v čele II. interní kliniky na Vinohradech, šest let byl děkanem 3. Lékařské fakulty UK, dnes je jejím proděkanem pro vědecký výzkum. V letech 1992–2000 byl členem Rady vlády ČR pro výzkum a vývoj, dosud je členem její Komise pro živou přírodu. V příštích volbách kandiduje na funkci rektora Univerzity Karlovy. Michal Anděl je ženatý, má dvě děti.

Jaroslav Veis3. 10. 2005

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