Jaroslav Fiala
22napsaných článků
22napsaných článků
MAREK ČEJKA
Tato kniha dnes patří ke klasice. Šestadvacet let stará práce amerického politologa a odborníka na kultury jihovýchodní Asie Benedicta Andersona Představy společenství. Úvahy o původu a šíření nacionalismu nabourala ve své době řadu mýtů, které obklopovaly formování moderních národů.
Esej amerického neokonzervativce Roberta Kagana Labyrint síly a ráj slabosti se stal bestsellerem přeloženým do více než pětadvaceti jazyků. Jeho kniha Nebezpečný národ. Zahraniční politika USA 1700–1900 takovou bombou není, přesto je ale v něčem podobná.
Mohly západní státy stavbě berlínské zdi zabránit? Jak se dnešní německá společnost vyrovnává s jejím „dědictvím“? Uznávaný britský historik Frederick Taylor předložil tyto otázky v knize Berlínská zeď. 13. srpna 1961 – 9. listopadu 1989 ucelený pohled, v němž zpochybnil řadu mýtů a ukázal, že ačkoli tato bariéra už fyzicky neexistuje, stále dokáže rozdělovat lidi.