Jarmila Johnová
8napsaných článků
8napsaných článků
Od poloviny září do konce listopadu je vyhrazen čas k veřejné diskusi o novém územním plánu hlavního města. Zásadní materiál má za úkol - mimo jiné - vyřešit dlouhodobé potíže pražské dopravy, které se dnes ještě zhoršují raketovým růstem počtu automobilů.
"Lesy jsou jedním z největších bohatství naší vlasti," stojí psáno v lesním zákoně č.61/77. Jsou zdrojem cenné suroviny pro naše hospodářství, nezbytnou podmínkou obnovování fyzických a psychických sil člověka, důležitým činitelem ekologické rovnováhy v přírodě a obnovy životního prostředí vůbec.
Dýcháme jedovatý vzduch. Pijeme vodu, která má daleko do nezávadné. Konzumujeme potraviny, které náš organismus postupně otravují, a kupujeme je často v obalech, jež jim nepřidají na kvalitě, zato však přispějí k mase nezlikvidovatelného odpadu. Brodíme se krajinou odpadků...