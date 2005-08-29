Jana Klusáková
41napsaných článků
41napsaných článků
Andrej Končalovský (*1937) je syn básníka Sergeje Michalkova (autora sovětské i ruské hymny) a básnířky Natálie Končalovské, jeho starší bratr je známý režisér Nikita Michalkov („Otrokyně lásky“, „Oči černé“, „Znaveni sluncem“ aj.). Studoval klavír na konzervatoři a režii na filmové fakultě u Michaila Romma. Už během studií začal spolupracovat s Andrejem Tarkovským (napsali společně mj. scénář k slavnému filmu Andreje T. „Andrej Rubljov“), absolvoval celovečerním „Prvním učitelem“ (podle novely Čingize Ajtmatova). Z jeho dalších prací je třeba připomenout snímky „O kulhavé Asje“ (22 let byl cenzurou zakázaný), „Šlechtické hnízdo“, „Strýček Váňa“, „Romance o zamilovaných“ a čtyřdílnou „Sibiriádu“. V roce 1980 odjel do USA, kde točil v Hollywoodu, dnes má pravidelný pořad v ruské televizi, často režíruje na světových operních scénách, natáčí pro americkou a francouzskou televizi. Před několika dny pobýval v Praze jako host Febiofestu.