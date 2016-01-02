Jana Klímová

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ÚOOZ čelí v posledních měsících palbě kritiky. Jde o mstu potrefených hus, anebo opravdu jeho protimafiánská jednotka neumí nic jiného než odposlouchávat telefony?
Policie udeřila na podezřelou insolvenci kolem ústeckých chemiček. Mezi neuspokojenými věřiteli dominují radnice dříve vedené ODS
V kauze Spolchemie figuruje dle ČT kontroverzní právník Petr Sisák a jeho společník Ivo Hala
Nikdo ale přesně neví, proč kdysi vlivná starostka Prahy 10 opouští svůj poslední významný post
Rodinná firma z Olomoucka vyvinula stroj na emoce a zkouší s ním prorazit do světa
Exposlanec vládní strany měl dostávat peníze za zakázky Škody JS
Státy jižní a východní Evropy protestují proti rusko-německému projektu plynovodu
S předsedou KDU-ČSL Pavlem Bělobrádkem o rozpadu Evropy, vymáhání práva v banánové republice Česko, nechuti k vánočním dárkům a nesplnitelných požadavcích Ježíše Krista.
Žalobci prověří výpovědi svědků
Požadavek majitelů na státní podporu je podle ministra průmyslu nehorázný
Příběh komunisty: od půjček na dům až po pomoc trestanému muži v curyšské bance
Europoslanec skutečně zastupoval ve švýcarské bance muže s kriminální minulostí
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