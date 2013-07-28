Jan Stejskal
24napsaných článků
24napsaných článků
Na téma segregační praxe v českých školách, umožnění rovného přístupu ke vzdělání pro romské děti, předsudků majoritní společnosti i práva dítěte cítit se na škole bezpečně, jste mohli diskutovat s Janem Stejskalem, koordinátorem koalice NNO Společně do školy.
Měl to být jeden z nejdůležitějších dokumentů, který Evropská unie letos přijala. Místo diskuse se však po jeho zveřejnění rozhostilo naprosté ticho. Zřejmě proto, že Strategie udržitelného rozvoje EU, kterou Evropská rada schválila v polovině června, není jasnou vizí, ale poněkud abstraktním, realitě vzdáleným textem plným politických frází.