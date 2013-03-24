Jan Ruml
13napsaných článků
13napsaných článků
Jan Ruml vypráví o svých zážitcích z nedávné cesty do země Huga Cháveze.
Před třemi lety zveřejnila Charta 77 dokument, který nazvala "Slovo ke spoluobčanům". Je v něm vyjádřena filosofie demokratické obnovy a zhruba jsou zde načrtnuty i cesty, jak ji uskutečnit. Byla to výzva jednotlivým lidem, oslovující jejich odpovědnost a touhu po svobodě.
Volby v červnu budou stranické, a tak současné politické kolbiště ovládl stranický partikularismus. "Tradiční" i mnohé sotva vzniklé politické strany rychle opouštějí prám Občanského fóra, který jim dost levně dodal legitimaci důvěryhodnosti, aby se pak sám nebezpečně naklonil.
Konflikt "Šabata versus Cibulka" je jistě především politickou záležitostí a nejde v něm zdaleka jen o brněnského primátora. V Brně se pouze zhmotnila rozepře, jejíž kořeny sahají hluboko před 17. listopad. Tehdy byla tlumena hlavně pocitem vzájemné solidarity.
V okrese Český Krumlov, v obci Horní Třebonín dodnes žije několik rodin, které po celou dobu s větším či menším úspěchem vzdorovaly kolektivizaci. Lidé unavení nesnadným životem v nevraživém prostředí, okradení a stále bez možnosti rozhodovat o svém již velmi skromném majetku.