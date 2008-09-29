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Cesta do českého pohraničí za strážci bunkrů.
„Takové protesty jsem nečekala. Myslela jsem, že jsme dál,“ říká zakladatelka brněnské Queer Parade.
Předvolební návštěva Jana Švejnara ve slezské metropoli.
S Janem Švejnarem o komunistech, premiérově nařčení a Václavu Klausovi.
Prezidentská debata v Senátu objektivy kamer Respektu.cz.
Praha si připomíná smrt významného aktivisty, který bojoval proti přebujelému automobilismu.
The conference “Respekt: Media Freedom and responsibility in the Age of Terrorism of the Global Reach”.
Podle Chandlera Rosenbergera, docenta mezinárodních vztahů na Boston University, formuje náš pohled na islámskou civilizaci (a naopak) špatně postavená kritika.
„Hromadný dopad změn na Blízkém východě vede k tomu, že lidé žádají reformu a změnu stávajících vlád,“ prohlásil Farhad Kazemi.
„Byli jsme šokováni tím, že se většina z čtrnácti lidí v první skupině přiznala, že to bylo poprvé, co museli něco napsat,“ popsal novinář Jan Urban zážitek ze spolupráce s mladými iráckými studenty čtvrtého ročníku novinařiny.
V čem spočívá skutečný rozdíl mezi teroristou, rebelem a bojovníkem za svobodu? Nejen nad touto otázkou se zamyslel účastník diskuze, novinář Českého rozhlasu s dlouholetým zájmem o Blízký východ Břetislav Tureček.
Novinář BBC Richard Danbury na základě vlastní zkušenosti popsal omezování svobody médií v britském politickém systému.
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