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Palestinský prezident dnes předloží návrh na povýšení Palestiny do statusu nečlenského pozorovatele. Tahle cesta ale nikam nepovede.
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