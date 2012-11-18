0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Každý z nás je Odysseus
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Redakce

Jan Bureš

17napsaných článků

Bures_Jan.png Autor: Respekt

Všechny publikované články

Pýcha a pád investic
2 minuty

Pýcha a pád investic

Po splasknutí bubliny vypadají všichni investoři jako šílenci. Proč tolik rizika, kvůli relativně malým ziskům? Copak nikdo z nich neviděl tu kupu problémů, kterou před sebou svět valil? Pár kacířů sice bilo na poplach, většina investorů však ze zpětného pohledu realizovala prostý hazard rovnající se vybírání čtvrťáků před rozjetým buldozerem. Proč, když měla k dispozici prakticky stejná varovná fakta, jako máme dnes?

Jan Bureš28. 8. 2009
Jak navracet důvěru
Eseje6 minut

Jak navracet důvěru

Výrazné propady akciových burz, pád největších investičních bank a pojišťoven a prudký nárůst nezaměstnanosti nahlodal v západním světě důvěru v kapitalismus – základní princip fungování dnešní společnosti. Pohled do minulosti sice ukazuje, že krize jsou přirozenou součástí vývoje kapitalistických ekonomik, jejichž cesta k nárůstu bohatství za posledních sto let vždy vedla přes pravidelně se střídající fáze časů dobrých a špatných. Takové akademické argumenty ale v dobách paniky příliš nefungují.

Jan Bureš20. 12. 2008
Načíst další články autora

Redakce Respektu

Erik Tabery

Erik Tabery

šéfredaktor

Tomáš Brolík

Tomáš Brolík

zástupce šéfredaktora

Ondřej Kundra

Ondřej Kundra

zástupce šéfredaktora

Marek Švehla

Marek Švehla

vedoucí rubriky Komentáře

Martin Kontra

Martin Kontra

editor

Pavel Kroulík

Pavel Kroulík

editor webu

Ivan Lamper

Ivan Lamper

editor

Naďa Buchtová

Naďa Buchtová

redaktorka vydání

Kateřina Mázdrová

Kateřina Mázdrová

vedoucí vydání

Ukázat všechny členy redakce