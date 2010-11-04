Jan Balabán
45napsaných článků
45napsaných článků
I když název „Kouřové signály“ byl knize Shermana Alexieho dodán až v českém překladu Jiřího Hrubého vydaného nakladatelstvím Paseka v roce 2009, je to název výstižný. Člověk vysílající kouřové signály o sobě dává vědět, má nutné sdělení. Alexieho povídky jsou takovýmito signály, vysílanými z indiánské rezervace Spokane ve státě Washington na západním pobřeží USA.
Situace, která by vynikla ve filmové komedii. Představte si dvě skupiny lidí, které k dorozumění používají tlumočníka, a přitom mezi sebou navzájem mluví ve svých rodných jazycích, jimž ti druzí nerozumějí. A už je to tak, že hlavní bariérou mezi nimi není bariéra jazyková, ale neschopnost či nevůle se domluvit.