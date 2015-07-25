Jakub Hein

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Proč se v české medicíně šetří s opioidy a jaké utrpení to způsobuje pacientům
Prezident Erdogan upevňuje svou pozici autoritativního vůdce: o víkendu nechal zatknout desítky žurnalistů
V referendech se hraje o budoucnost heren
O smrti se nemluví; a je to škoda. I proto umíráme jinak, než bychom chtěli.
Skrze úniky soukromých dokumentů se svět dozvídá o finančních poměrech celebrit i neznámých boháčů
Zdá se, že důkazy jsou silné, ale slavný „poradce“ má ve své obhajobě vlastně pravdu
Energetický baron má se svou větrnou elektrárnou v Krušných horách další starost
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