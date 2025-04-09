István Lékó

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Československé a maďarské vládní delegace loni třikrát jednaly o Gabčíkovu, ale nedošly k podstatnějším výsledkům.
V jihovýchodní Asii existuje sekta, jejíž členové žijí společně s hady. V Československu zase existuje vrstva, jejíž členové žijí mezi potkany.
Někteří českoslovenští politici zastávají názor, že pro nás by byla lepší individuální cesta než spolupráce visegrádských států. Jak se na tento problém dívá maďarská diplomacie?
V Maďarsku se první skinheadi objevili na konci sedmdesátých let, paralelně s hnutím punk.
Týdenní přehled dění ve FS.
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