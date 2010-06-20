Ian Buruma
30napsaných článků
30napsaných článků
Biskup Richard Williamson má velmi zvláštní a upřímně řečeno nechutné názory: za druhé světové války prý žádní Židé nezemřeli v plynových komorách, zřícení newyorských dvojčat 11. září 2001 nezpůsobila letadla, ale americké výbušniny a Židé prý vedou boj za ovládnutí světa, „aby v Jeruzalémě nachystali trůn pro Antikrista“. A to jsou jen některé z jeho názorů na sekulární záležitosti.
Co se stane s neokonzervativci v době, kdy se prezidentské působení George W. Bushe chýlí ke konci? Jen málokdy v dějinách americké politiky měla hrstka knihomolských intelektuálů takový vliv na zahraniční politiku, jaký měli „neokoni“ za vlády Bushe a jeho viceprezidenta Dicka Cheneyho, z nichž ani jeden neproslul hlubokými intelektuálními zájmy.