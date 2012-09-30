Eszter Zalán

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Nizozemský protievropský populista Geert Wilders se ani po volební porážce nevzdává
V Maďarsku roste extremismus a vláda přemýšlí, jak si zajistit moc i po volbách v roce 2014
Maďarsko sice odvrátilo hrozbu zastavení eurofondů z Bruselu, kritických hlasů vůči Orbánově vládě však přibývá
Omezuje demokracii, ale přesto vláda Viktora Orbána nemá vážného soupeře
Afghánská metropole vtahuje cizince do sociální bubliny a většina z ní nikdy nevystoupí
Maďarská veřejnoprávní média masově propouštějí nepohodlné novináře
Reportáž z Kábulu: muži Tálibánu se trousí do města vyjednávat o míru
Jak to, že mohlo dojít k tak bezprecedentní ekologické katastrofě?
Oficiálně probíhá v Maďarsku revoluce, lidé se však politikou nenechají vyrušovat
Nezávislost Kosova je bez chyby, stvrdil mezinárodní soud. Zemi však stále svírají duchové vražedné minulosti. Zná je i vesnice Zallq/Zac, kam se právě vrátili srbští uprchlíci.
Mírový pochod Marš Mira připomíná utrpení Bosňáků během války v bývalé Jugoslávii
Reportáž z Nizozemska po vítězství xenofoba Geerta Wilderse
Zatímco v Iráku se tento týden americké jednotky stahují z pozic ve městech a postupně se připravují na úplný odchod ze země, v Afgánistánu se právě díky iráckým zkušenostem všechno teprve rozjíždí.
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