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Redakce

Daniela Vrbová

19napsaných článků

Všechny publikované články

Pryč se zmrtvýchvstáním
Zahraničí4 minuty

Pryč se zmrtvýchvstáním

Začalo to letos v létě prohlášením jednoho kněze, že v Boha nevěří, ale kázat chce dál, a končí to zpochybněním evangelicko-luteránské lidové církve „folkekirchen“ jako takové. Řeč je o diskusi, která se o církvi – podle čísel dominantní v dánské společnosti – vede napříč médii. Vše se točí kolem dvou otázek, které vznesla ministryně církví Tove Fergová: Co by měla církev člověku s mobilem u ucha a internetem v obýváku přinášet? Jakého chcete do budoucnosti kněze?

Daniela Vrbová8. 11. 2003
Švédská reflexe
Zahraničí6 minut

Švédská reflexe

Švédská policie zatkla minulý týden dalšího muže, podezřelého ze spáchání vraždy ministryně zahraničí Anny Lindhové – a pustila na svobodu původně zadrženého Pera Olofa Svenssona. O nově zadrženém se až do konce minulého týdne vědělo jen to, že se jmenuje Mijail Mijailovič a že je původem z Balkánu – a že byl zatčen na základě vyššího stupně podezření než Svensson.
Švédsko tak stále tápe v úvahách, proč byla Lindhová zavražděna. Jedna z teorií, kterou ale bere vážně i vláda, se týká dopadů reformy péče o mentálně postižené osoby, zaváděné od 80. let. Reforma vedla k tomu, že byli z ústavů v průběhu desetiletí puštěni na svobodu, resp. na svobodě léčeni také postižení lidé s agresivními sklony. Právě i Mijailovič podle dostupných zpráv už několikrát podstoupil psychiatrickou léčbu.

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Redakce Respektu

Erik Tabery

Erik Tabery

šéfredaktor

Tomáš Brolík

Tomáš Brolík

zástupce šéfredaktora

Ondřej Kundra

Ondřej Kundra

zástupce šéfredaktora

Marek Švehla

Marek Švehla

vedoucí rubriky Komentáře

Martin Kontra

Martin Kontra

editor

Pavel Kroulík

Pavel Kroulík

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Ivan Lamper

Ivan Lamper

editor

Naďa Buchtová

Naďa Buchtová

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Kateřina Mázdrová

Kateřina Mázdrová

vedoucí vydání

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