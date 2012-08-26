Daniela Vrbová
19napsaných článků
19napsaných článků
Takzvaná antquaria, tedy vesmírné uzavřené nádoby se speciálním gelem, v němž mravenci prokazovali, že zvládnou spolupracovat i ve stavu beztíže, jsou nyní k dostání i pro obyčejné pozemšťany. Ti za 999 korun mohou pozorovat, jak si mravenci hloubí systém chodeb v průhledném namodralém gelu.
Za ženou v černém saku se vlní tmavé moře, vítr jí cuchá vlasy a hraje si se zeleným šálem. Ona si toho nevšímá, rázným gestem ukazuje za sebe na dlouhou řadu točících se vrtulí větrných elektráren a do kamery říká: „Musíme mít více takových a také biomasu, solární energii a podobně.
To zjištění vyvolalo před dvěma týdny v Dánsku pobouření: firma McDonald’s loni nejdříve vylepšila interiéry některých poboček po Evropě nábytkem slavného dánského designéra Arneho Jacobsena (1902–1971), ale ve Velké Británii vybavila tamní restaurace už jen pirátskými kopiemi.
Dánské vlajky hoří. Přitom Dánsko nikdy nemělo problémy s muslimským světem. Právě naopak. Proč tedy nyní vidíme v televizi muslimy pálit červeno-bílé prapory? Vše se odvíjí od konce září, kdy dánský list Jyllands-Posten otiskl dvanáct karikatur proroka Muhammada.
Začalo to letos v létě prohlášením jednoho kněze, že v Boha nevěří, ale kázat chce dál, a končí to zpochybněním evangelicko-luteránské lidové církve „folkekirchen“ jako takové. Řeč je o diskusi, která se o církvi – podle čísel dominantní v dánské společnosti – vede napříč médii. Vše se točí kolem dvou otázek, které vznesla ministryně církví Tove Fergová: Co by měla církev člověku s mobilem u ucha a internetem v obýváku přinášet? Jakého chcete do budoucnosti kněze?
Švédská policie zatkla minulý týden dalšího muže, podezřelého ze spáchání vraždy ministryně zahraničí Anny Lindhové – a pustila na svobodu původně zadrženého Pera Olofa Svenssona. O nově zadrženém se až do konce minulého týdne vědělo jen to, že se jmenuje Mijail Mijailovič a že je původem z Balkánu – a že byl zatčen na základě vyššího stupně podezření než Svensson.
Švédsko tak stále tápe v úvahách, proč byla Lindhová zavražděna. Jedna z teorií, kterou ale bere vážně i vláda, se týká dopadů reformy péče o mentálně postižené osoby, zaváděné od 80. let. Reforma vedla k tomu, že byli z ústavů v průběhu desetiletí puštěni na svobodu, resp. na svobodě léčeni také postižení lidé s agresivními sklony. Právě i Mijailovič podle dostupných zpráv už několikrát podstoupil psychiatrickou léčbu.